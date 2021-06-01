الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو شهرين

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 127 ألفا و 510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ الثامن من نيسان أبريل الماضي عندما سجلت 126 ألفا و 789 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 28 مليون و 175 ألفا و 44 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2795 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 331 ألفا و 895 حالة.

وهذه تعد أول مرة منذ 36 يوما تسجل فيها الهند حالات وفاة أقل من 3000 حالة.