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الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو شهرين

08:38 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو شهرين

فيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 127 ألفا و 510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ الثامن من نيسان أبريل الماضي عندما سجلت 126 ألفا و 789 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 28 مليون و 175 ألفا و 44 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2795 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 331 ألفا و 895 حالة.

وهذه تعد أول مرة منذ 36 يوما تسجل فيها الهند حالات وفاة أقل من 3000 حالة.

فيروس كورونا كوفيد 19 الهند

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وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

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