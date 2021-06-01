الصين: لا وفيات.. وتسجيل 11 إصابة محلية بكورونا و12 حالة وافدة من الخارج

بكين-(أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة محلية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، و12 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 91122 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 12 جاءت بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في كل من قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في جيانغسو، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 6063 حالة غادر منها 5774 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 86149 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض 13 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 391 حالة، 356 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11841 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 51 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 8511 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 124 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11572 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.​