ماليزيا تفرض إغلاقا كاملا لمدة أسبوعين بسبب كورونا

كوالالمبور-(د ب أ):

فرضت السلطات الماليزية "إغلاقا كاملا" لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع السماح للأعمال الضرورية فقط بالعمل.

وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم الإثنين إن حكومته ستنفق ما يعادل 2ر1 مليار دولار لتعويض التأثير الاقتصادى لتلك هذه الاجراءات.

وكان وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب أعلن في وقت سابق أن المتاجر والمراكز التجارية ستغلق أبوابها باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون "الضروريات الأساسية" في حين أن الفنادق لا يمكنها إلا أن توفر مرافق للحجر الصحي ضد الجائحة.

وبخلاف الإغلاق الأول من مارس إلى مايو من العام الماضي، سيسمح ببعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق، مثل الركض، خلال هذا الإغلاق الأخير.

وفي حين تم حظر العبادة العامة في العام الماضي، فإن القواعد هذه المرة تسمح لـ 12 شخصا بالصلاة في المساجد في وقت واحد.

وأبلغت وزارة الصحة عن حوالي 67 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وما يقرب من 7 آلاف حالة جديدة يوم الإثنين، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجل يوم السبت وهو 98 حالة وفاة وأكثر من 9 آلاف حالة إصابة.

وقال وزير الصحة أدهم بابا أمس الإثنين إن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح قد تجاوز المليون شخص.