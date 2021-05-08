المفوضية الأوروبية تشتري 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح فايزر

بروكسل- (د ب أ):

اتفقت المفوضية الأوروبية مع تحالف بيونتيك / فايزر لإنتاج اللقاحات على شراء 8ر1 مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، السبت.

وغردت فون دير لاين على تويتر: "يسعدنى أن أعلن أن (المفوضية الأرووبية) وافقت للتو على عقد لتأمين 900مليون جرعة".

كما تتيح الصفقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء 900 مليون جرعة أخرى. وأضافت فون دير لاين: "سيلي ذلك عقود أخرى وتكنولوجيا أخرى لتنصيع اللقاحات".

وأعلنت المفوضية الأوروبية فى 14 أبريل عن مفاوضات جارية بشأن عقد شراء جرعات إضافية، حيث قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيات التى أثبتت فعاليتها.

وقالت فون دير لاين إن العقد يغطي الفترة بين عامى2021 و 2023 ويسمح أيضا لدول الاتحاد الأوروبى بشراء 900 مليون جرعة إضافية وأوضحت: "سوف يلي هذا العقد عقود وتكنولوجيات أخرى خاصة باللقاحات".

وأشارت المسؤولة الأوروبية الرفيعة إلى أن الاتحاد الأوروبى يستعد لتوفير احتياجاته المستقبلية من الجرعات المنشطة، والتعامل مع "السلالات المحتملة" وتطعيم الأطفال والمراهقين.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قيمة الصفقة النهائية مع التحالف الألمانى الأمريكي تبلغ 35 مليار يورو(43 مليار دولار أمريكى)، وأنها سوف تؤدي إلى تنفيذ استثمارات أخرى فى المانيا وبلجيكا.

والتزمت المفوضية الصمت إزاء أسعار الجرعات التى يتم الحصول عليها من الموردين، لكن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف قال فى وقت سابق الشهر الجارى إن سعر الجرعة في الصفقة الجديدة يبلغ نحو 50ر19 يورو، بزيادة عن التعاقدات السابقة.

وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبى أن تكلفة الجرعة الواحدة يقل عن 20 يورو.