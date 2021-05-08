كازاخستان تسجل 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نور سلطان- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم السبت، تسجيل 2587 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 340 ألفا و239 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة الكازاخية، خلال الفترة نفسها، 2333 حالة تعاف جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 291 ألفا و829 شخصا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /كازين فورم/ الكازاخية.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغت منذ بدء جائحة "كورونا" وحتى الآن 829 حالة.