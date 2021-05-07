بايدن: واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي بوتين

07:05 م الجمعة 07 مايو 2021
بايدن: واثق من عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي بوتين

جو بايدن وبوتين

وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته من عقد لقاء قريب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، لا يخاف من لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لافتا أن المحادثات بينهما ستكون مفيدة للبلدين.

وقال بلينكن، في مقابلة مع صحيفة "فينانشال تايمز" نشرت الثلاثاء الماضي "أعتقد أنه إذا تمكن الرئيسان من التحدث وجها لوجه فهذا الأمر سيكون مفيدا... هناك مجلات للتعاون تثير اهتماما مشتركا، لقد رأينا أحدها، وهو تمديد معاهدة ستارت 3، كما توجد مجالات أخرة تخص الاستقرار الاستراتيجي يمكن تحقيق تقدم في إطارها".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لسنا مهتمين بتصعيد التوتر. نرغب في أن تكون لنا علاقات أكثر قابلية للتنبؤ، لكن هذا الأمر يتوقف على بوتين. في حال مواصلة روسيا التصرف بطريقة متهورة وعدوانية فلتكون على يقين بأننا سنرد من جديد".

جو بايدن بوتين أمريكا روسيا

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