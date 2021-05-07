إيطاليا تلتقط أول صورة للصاروخ الصيني في سمائها

01:09 م الجمعة 07 مايو 2021
إيطاليا تلتقط أول صورة للصاروخ الصيني في سمائها

الصاروخ الصيني

(وكالات):

التقط تلسكوب في منطقة سيكانو وسط إيطاليا، صورة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة "لونج مارش 5 بى" خلال عبوره فوق المنطقة.

وقال البروفيسور الفلكي جينالوكا ماسي، مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي، أنه التقط هذه الصورة للصاروخ الصيني التائه عبر هويته التي وفرتها قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يُعرف بـ"NORAD" عندما مر فوق منطقة سيكانو، يوم الخميس، بحسب ما نقلته "سي إن إن".
ولم تعلق إدارة الفضاء الوطنية في الصين على هذه الصورة.

الصاروخ الصيني إيطاليا صور الصاروخ الصيني

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