الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد



بكين-(أ ش أ):

أطلقت الصين اليوم الجمعة مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز الإطلاق –في بيان اليوم- أن الأقمار الصناعية التابعة لعائلة "ياوقان-30" تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" الساعة 2:11 صباحا بتوقيت بكين، ودخلت إلى المدار المخصص لها بنجاح.

وسيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى جمع البيانات ونقلها.