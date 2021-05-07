الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد
بكين-(أ ش أ):
أطلقت الصين اليوم الجمعة مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وذكر مركز الإطلاق –في بيان اليوم- أن الأقمار الصناعية التابعة لعائلة "ياوقان-30" تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" الساعة 2:11 صباحا بتوقيت بكين، ودخلت إلى المدار المخصص لها بنجاح.
وسيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى جمع البيانات ونقلها.
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