الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة رفع الحماية الفكرية عن لقاحات كورونا

11:31 ص الخميس 06 مايو 2021
الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة رفع الحماية الفكرية عن لقاحات كورونا

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمناقشة التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لمرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمناقشة أي مقترحات تعالج الأزمة بطريقة فعالة وعملية".

وقالت: "لهذا السبب نحن على استعداد لمناقشة كيف يمكن أن يساعد اقتراح الولايات المتحدة للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لمرض كوفيد -19 في تحقيق هذا الهدف".

وكانت السفيرة الأمريكية، كاثرين تاي، أشارت أمس الاربعاء إلى استعدادها لتعليق حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن واشنطن ستناقش هذه الخطوة مع منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك، يجب على جميع الدول المنتجة للقاح السماح بتصدير الجرعات لتلبية الاحتياجات العاجلة، بحسب ما قالته فون دير لاين.

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي قام بتصدير أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاح.

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