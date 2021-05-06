كوريا الجنوبية تسجل 574 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

07:14 ص الخميس 06 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 574 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 562 إصابة محلية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 125 ألفا و519 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الخميس.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1851.​

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حالات وفيات

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