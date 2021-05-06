لافروف يزور أرمينيا للقاء باشينيان وبحث النزاع في ناجورنو كاراباخ

موسكو - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء إلى يريفان، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بشأن النزاع في إقليم ناجورنو كارابخ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف سيلتقي كلا من باشينيان ووزير الخارجية الأرميني، آرا أيفازيان، لبحث قضايا التعاون الثنائي بين روسيا وأرمينيا وملف النزاع في ناجورنو كاراباخ.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي "استمرارا للحوار الروسي الأرميني المكثف الرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".

ومن المتوقع أن يزور لافروف لاحقا في مايو أذربيجان لإجراء محادثات مماثلة مع قيادة البلاد، وفقا للمصدر نفسه.​