ربع سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على جرعة أولى من لقاح كورونا

07:35 م الثلاثاء 04 مايو 2021
ربع سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على جرعة أولى من لقاح كورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع حوالي 150 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 داخل الاتحاد الأوروبي، في إعلان عن هذا الإنجاز.

وكتبت رئيسة الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي تقول عبر تويتر:"إن ربع الأوروبيين تلقوا أول جرعاتهم".

وأضافت: "سنحصل على جرعات كافية لتطعيم 70 % من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو"، في إشارة إلى الهدف الرئيسي للتكتل لاستراتيجية التطعيم الخاصة به.

ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 ما يقرب من 450 مليون نسمة. ووفقًا للمفوضية ، فإن 266 مليونا من بينهم من البالغين.

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