أول تعليق إيراني رسمي على مقتل الدبلوماسية السويسرية في طهران

وكالات:

قالت الخارجية الإيرانية إن عمليات التحقيق جارية في مقتل موظفة السفارة السويسرية من قبل الجهات المختصة، وسيُعلن عن نتائج التحقيق في وقت لاحق، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ولقيت الدبلوماسية السويسرية البارزة مصرعها، الثلاثاء، إثر سقوطها من أحد الطوابق العليا في مبنى شاهق بالعاصمة الإيرانية طهران،

كانت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا، تعمل سكرتيرة أولى في سفارة بلادها، ولم يحدد اسمها بعد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

واستدعت عناصر الشرطة المسعفين إلى الموقع، في منطقة القمرانية في طهران بعد العثور على جثة السيدة، فوجودها متوفاة "منذ مدة".

من جانبها أكدت الخارجية السويسرية، مصرع إحدى موظفاتها في حادث في إيران، من دون الإعلان عن أي تفاصيل، بهدف حماية المعلومات الشخصية، حسب قول المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية "الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، والوزير إغنازيو كاسيس، شعروا بالصدمة بالوفاة المحزنة ويقدمون خالص تعازيهم لأسرة الفقيدة".

وأوضحت الوزارة أنها على تواصل مع أسرة الديبلوماسية المتوفاة، ومع السلطات الإيرانية، لمتابعة التطورات.

وتتولى سويسرا تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية، في الأعمال الدبلوماسية والقنصلية، في إيران، منذ الأزمة التي نشبت بين واشنطن وطهران، إبان الثورة الإسلامية عام 1979.