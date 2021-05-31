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إفريقيا تسجل 4 ملايين و836 ألف إصابة و130 ألف وفاة جراء كورونا

06:32 م الإثنين 31 مايو 2021
إفريقيا تسجل 4 ملايين و836 ألف إصابة و130 ألف وفاة جراء كورونا

إفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم /الإثنين/، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و836 ألف إصابة مؤكدة، و130 ألفا و600 وفاة بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار.

وأوصت "المراكز الإفريقية" -في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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إفريقيا فيروس كورونا إصابات كورونا وفيات كورونا

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