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فرنسا قلقة من التقارير عن تعاون بين الدنمارك والولايات المتحدة للتجسس على ساسة أوروبيين

12:44 م الإثنين 31 مايو 2021
فرنسا قلقة من التقارير عن تعاون بين الدنمارك والولايات المتحدة للتجسس على ساسة أوروبيين

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون

باريس- (بي بي سي):

أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها حيال التقارير التي تحدثت عن قيام الدنمارك بالتعاون مع واشنطن في تجسسها المزعوم على حلفائها في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا.

ووصف وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، في تصريحات إذاعية هذه التقارير بأنها خطيرة للغاية وحث شركاء الدنمارك الأوروبيين على فحص المزاعم والتثبت مما إذا كانت هناك أخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن الدنماركية بتعاونها مع الوكالات الأمنية الأمريكية.

كانت تحقيقات لوسائل الإعلام دنماركية كشفت عما وصفته بتعاون استخباراتي، وقالت إن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى في كل من فرنسا والسويد والنرويج وألمانيا، وقعوا ضحيته وإن في مقدمة من طالهم المستشارة أنجيلا ميركل التي تمثل رأس السلطة في ألمانيا.

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