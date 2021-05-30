إسرائيل تشترط الإفراج عن 2 من مواطنيها وإعادة جثتي جنديين للسماح بإعادة إعمار غزة

تل أبيب - (د ب أ)

اشترطت إسرائيل اليوم الأحد الإفراج عن اثنين من مواطنيها وإعادة جثتي جنديين إسرائيليين، لكي تسمح بإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي أصاب القطاع خلال تبادل القصف بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي على مدار 11 يوما في وقت سابق الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي عقب محادثات أجراها في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن أشكنازي قوله: "لن تسمح إسرائيل لحركة حماس باستخدام إعادة إعمار قطاع غزة لبناء قدراتها العسكرية".

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح كذلك بإعادة الإعمار دون التوصل لحل من أجل الإفراج عن مواطنين إسرائيليين اثنين، وإعادة رفات جنديين قتلا في حرب غزة عام 2014 حيث يُعتقد أن حماس تحتفظ بها.

كان أشكنازي غادر القاهرة عصر اليوم الاثنين عائدا إلى إسرائيل، بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات بحث خلالها مع شكري آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية.

يشار إلى أن زيارة أشكنازي هى الأولى لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عامًا.