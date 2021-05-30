رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ غدا زيارة للكويت

رام الله- (د ب أ):

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يرافقه وزير الخارجية رياض المالكي غدا الاثنين زيارة إلى دولة الكويت ضمن جولة تشمل ثلاث دول خليجية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الأحد عن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب قوله إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيجريان عددا من اللقاءات، أولها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيلتقيان أيضا ولي العهد، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على أن يعقب هذه اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية تضم رئيسي وزراء البلدين.

وشدد طهبوب على أهمية العلاقات بين البلدين حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق الدائم، وكذلك شكر الكويت على المستويين الرسمي والشعبي على مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني .