إسرائيل تضيف روسيا والأرجنتين إلى الدول عالية الخطورة بسبب كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها ستضيف روسيا والأرجنتين إلى قائمة الوجهات عالية الخطورة للإسرائيليين من حيث فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى 13 يونيو.

وبذلك ستنضم روسيا والأرجنتين إلى أوكرانيا وإثيوبيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك وتركيا، وهي دول محظور سفر الإسرائيليين إليها دون تصريح خاص.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيكون الركاب القادمون من هذه الدول مطالبين بالعزل الصحي لمدة أسبوعين.