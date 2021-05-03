العاهل الأردني يبحث مع وفد أمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

11:45 م الإثنين 03 مايو 2021
العاهل الأردني يبحث مع وفد أمريكي القضايا ذات الاهتمام المشترك

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان - (أ ش أ(:

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، مع وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، ضم منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليدركينغ، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الإثنين بالأردن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها.

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