دبلوماسي أوروبي: تونس تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها مع صندوق النقد

تونس - (أ ش أ):

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية وافقت على منح تونس قرضًا بدون فائض يتم سداده على 20 عامًا بقيمة 600 مليون يورو، من أجل دعمها للحد من التداعيات الاقتصادية لوباء (كوفيد-19).

وقال كورنارو - في تصريحات له اليوم - إن 300 مليون يورو من قيمة القرض ستصرف خلال الأسابيع القادمة لفائدة ميزانية الدولة، على أن تصرف بقية التمويلات قبل نهاية العام الجاري بناء على مدى التزام تونس بالإصلاحات.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي سيقف دائمًا إلى جانب تونس، وسيستمر في مساندتها"، مشيرًا إلى أن تونس تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بشرط تحقيق البرنامج الذي ستقوم بتقديمه.