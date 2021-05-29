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قائد الجيش الليبي يلوح بـ"خوض حرب" جديدة إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات

07:08 م السبت 29 مايو 2021
قائد الجيش الليبي يلوح بـ"خوض حرب" جديدة إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات

خليفة حفتر

وكالات:

لوح، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بخوض حرب جديدة إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات في ليبيا.

وشدد حفتر، في كلمة خلال الاستعراض العسكري للجيش الليبي في بنغازي، اليوم السبت، على أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأعرب عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة وجامعة الدول العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي، على مواقفها من القضية الليبية.

خليفة حفتر الجيش الليبي ليبيا الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة

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