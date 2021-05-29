المملكة المتحدة تسجل 3398 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 3 آلاف و398 إصابة جديدة وسبعة حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /السبت/ أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) في البلاد بلغ 39 مليونًا و68 ألفًا و346 شخصًا، فيما حصل 24 مليونًا و892 ألفًا و416 شخصًا على الجرعة الثانية.