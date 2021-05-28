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أمريكا تعرض على تركيا بدائل في النزاع حول الصواريخ الروسية

09:05 م الجمعة 28 مايو 2021
أمريكا تعرض على تركيا بدائل في النزاع حول الصواريخ الروسية

صواريخ إس 400

واشنطن - (د ب أ):
عرضت الولايات المتحدة على تركيا بدائل للعقوبات التي فرضتها عليها العام الماضي بعد قيام تركيا بجعل نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس 400 جاهزا للعمل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان في مقابلة مع محطة "سي إن إن ترك" اليوم الجمعة :" إن شراء أنظمة الصواريخ الدفاعية إس 400 يخلق مشاكل داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). لقد قدمنا بديلا لذلك ، وهم يعرفون ما عليهم القيام به ".

وجاء العرض قبل أسابيع من اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

الصواريخ الروسية تركيا واشنطن

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