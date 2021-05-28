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روسيا تعرب عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة

12:10 م الجمعة 28 مايو 2021
روسيا تعرب عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن أسف بلاده لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار دون مشاركة موسكو وواشنطن في هذه المعاهدة.

وقال بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الجمعة، إن المعاهدة باقية، ولكن بالطبع بدون مشاركة الولايات المتحدة وروسيا ستفقد معاهدة الأجواء المفتوحة إلى حد كبير قدرتها على البقاء.

وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين، أن الأمر يتعلق بقضايا الاستقرار الاستراتيجي وتدابير بناء الثقة، التي كانت هذه المعاهدة أحد مكوناتها في السنوات الأخيرة، معربا عن أسف بلاده من قرار الولايات المتحدة الأمريكية.

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دميتري بيسكوف موسكو روسيا الولايات المتحدة

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