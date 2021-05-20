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حماس تؤكد إبلاغها من مصر باتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال في غزة

11:17 م الخميس 20 مايو 2021
حماس تؤكد إبلاغها من مصر باتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال في غزة

حركة حماس - ارشيفية

غزة - (د ب أ):

أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الخميس إبلاغها من مصر باتفاق لوقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال في غزة اعتبارا من فجر الجمعة.

وصرح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه بأنه "تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة 2 من صباح الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش الخميس)".

وأضاف النونو أن "المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال".

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن مجلس الوزراء المصغر في البلاد وافق مساء اليوم الخميس بالإجماع على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره المكتب أن الوزراء وافقوا على "قبول المبادرة المصرية بوقف متبادل لإطلاق النار دون شروط، ليدخل حيز التنفيذ في ساعة تحدد لاحقًا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

حركة حماس مصر وقف إطلاق النار غزة الاحتلال الإسرائيلي

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