الحكومة الأمنية المُصغرة بإسرائيل تبحث اليوم وقف إطلاق النار في غزة
تل أبيب- (د ب أ):
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن الحكومة الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا مساء اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة المصغرة ستلتئم في السابعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، "للتشاور بشأن شروط وقف إطلاق النار مع المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".
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