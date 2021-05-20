اليابان تُجيز لقاحي "موديرنا" و"أسترازينيكا"

طوكيو- (د ب أ):

أقرت لجنة حكومية يابانية استخدام لقاحي كوفيد-19 المطورين من جانب شركتي موديرنا وأسترازينيكا ليرتفع بذلك عدد اللقاحات المجازة في البلاد إلى ثلاثة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإذاعة اليابانية أن اجتماع اللجنة الحكومية خلص إلى أن اللقاحين فعالان ويعتزم وزير الصحة نوريهيسا تامورا إقرارهما رسميا غدا الجمعة.

ويُتوقع أن تتيح الموافقة على لقاحين آخرين لمزيد من السكان إمكانية حجز مواعيد لتلقي التطعيم.

وصلت شحنات لقاحات موديرنا البلاد قبل أسابيع وكانت مخزنة بانتظار موافقة الهيئة التنظيمية.

وبدأت اليابان جهود التطعيم بموظفي الرعاية الصحية بعدما جرى إجازة استخدام اللقاح المطور من جانب فايزر وبيونتيك في فبراير، وبدأت تطعيم الأشخاص الذين تجاوزوا الـ65 عاما في أبريل. وتعرقل التقدم من حينها بالثقافة الطبية المحافظة حيث استلزم إجراء تجارب سلامة محلية قبل إقرار اللقاحات ومن غير المسموح سوى للأطباء وأعضاء أطقم التمريض إعطاء اللقاحات.

ولم يتلق التطعيم سوى 2.8% من سكان الدولة الجزيرة.

ولدى اليابان صفقات لجرعات كافية من لقاحات "ام آر إن ايه" المطورة من جانب فايزر وموديرنا لتطعيم نحو 110 ملايين شخص فوق الـ16 عاما.