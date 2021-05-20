الهند تسجل 276 ألفا و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي /أ ش أ/

سجلت وزارة الصحة الهندية 276 ألفا و110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 25 مليونا و772 ألفا و440 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 3 آلاف و874 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 287 ألفا و122 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 22 مليونا و355 ألفا و440 شخصا، وذلك بعدما تعافى 369 ألفا و77 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.