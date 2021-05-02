وفاة فلسطينية أصيبت برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

10:14 م الأحد 02 مايو 2021
وفاة فلسطينية أصيبت برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة فلسطينية اليوم الأحد متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن فلسطينية أصيب بجروح حرجة صباح اليوم جنوب بيت لحم وتم نقلها إلى مستشفى إسرائيلي قبل أن يتم إعلان وفاتها.

ولم تورد الوزارة المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينية حاولت الهجوم بسكين على حاجز عسكري قبل أن يتم إطلاق النار عليها وتحييدها دون وقوع إصابات في صفوف جنوده.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين وفاة فلسطينية الجيش الإسرائيلي

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