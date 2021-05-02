الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بكوفيد-19

11:31 ص الأحد 02 مايو 2021
الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بكوفيد-19

فيروس كورونا الهند

نيودلهي -(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد تسجيل 392 ألفا و 488 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 19 مليونا و 557 ألفا و 457 شخصا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضا 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 الفا و 542 حالة.

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