الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بكوفيد-19
(مع صور من د.ب.أ)
نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد تسجيل 392 ألفا و 488 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 19 مليونا و 557 ألفا و 457 شخصا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضا 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 الفا و 542 حالة.
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