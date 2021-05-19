مسؤول أوروبي: قرب التوصل لصيغة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

فيينا - (د ب أ)

قال مسؤول أوروبي بارز اليوم الأربعاء إن إيران والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل لصيغة من أجل إحياء الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية والذي يرجع لعام 2015.

وجاء التصريح في أعقاب الجولة الأخيرة من المحادثات في هذا الصدد بالعاصمة النمساوية فيينا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وقالت الوكالة إن دول الخليج وتجار النفط يراقبون عن كثب إمكانية إحراز انفراجة المسألة النووية حتى يقرروا مدى السرعة التي ستستطيع بها إيران استئناف صادراتها الرئيسية من الخام، والعودة إلى التجارة والأعمال مع باقي دول العالم.

وقال إنريك مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي للتنسيق الدبلوماسي في فيينا:" أحرزنا تقدما ملموسا على مدار الأيام العشرة الماضية، ولكن لا تزال هناك أمور يجب القيام بها، وسنلتقي الأسبوع المقبل."

وأضاف مورا: "روح التوافق عالية أنا على يقين تام بالتوصل إلى اتفاق نهائي، في وقت ليس ببعيد."

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي منتصف عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران.

والتقى دبلوماسيون من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، في العاصمة النمساوية هذا الأسبوع في جولة رابعة من المحادثات التي تهدف إلى رفع هذه العقوبات، مقابل تراجع إيران عن خطواتها في زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

وظهر المفاوض الإيراني متفائلا أيضًا.

ونقلت بلومبرج عن كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي القول: "توصلنا إلى إطار لاتفاق"، مضيفا أنه لا تزال هناك بعض الخلافات بشأن قضايا رئيسية، وسيعود المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات.

وقال المسؤول الإيراني: "نأمل عندما تبدأ المحادثات مجددا الأسبوع المقبل، أن تكون الوفود قد توصلت إلى قرارات للتوصل إلى اتفاق."