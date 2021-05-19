6 أسابيع من المحادثات.. دبلوماسيون أوروبيون: اتضاح ملامح الاتفاق النووي مع إيران

فيينا - (د ب أ)

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الأربعاء إن ملامح اتفاق يهدف إلى استعادة الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، قد بدأت تتضح، بعد ستة أسابيع من المحادثات.

وقال دبلوماسيون بارزون بعد الجولة الأخيرة من المحادثات "فيما يتعلق بالجانب النووي وجانب العقوبات، بدأنا الآن نرى كيف سيكون الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الاتفاق النهائي."

وعقد مفاوضون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتماعات في العاصمة النمساوية، منذ أوائل أبريل، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي تم التوصل إليه لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وظل الاتفاق النووي معلقًا بخيط رفيع منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه، ولاحقا بدأت طهران عدم الالتزام بشكل متزايد بنصوص الاتفاق.

وقال الدبلوماسيون "النجاح ليس مضمونا. لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية في المستقبل. لا نقلل من التحديات التي تواجهنا."