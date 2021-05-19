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الكونجرس يقر قانونا لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية

01:11 م الأربعاء 19 مايو 2021
الكونجرس يقر قانونا لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

أقر الكونجرس الأمريكي قانونا لحماية الأمريكيين من أصول آسيوية، من العنصرية والعنف اللذين تصاعدا مع جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريح أوردته صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية.- "إن الرئيس جو بايدن متحمس لتوقيع هذا القانون المهم هذا الأسبوع".

ويهدف نص "قانون جرائم الحقد المرتبطة بكورونا"، إلى تسريع التدقيق في العنف العنصري الذي يستهدف أمريكيين من أصول آسيوية، والتواصل بشكل أفضل حول هذه المشكلة، ومساعدة الدول والمجتمعات المحلية على مكافحتها على نحو أفضل.

وندد عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي في الأشهر الماضية، بتزايد أعمال العنف هذه، التي أججتها - حسب قولهم - خطابات تلوم الصين على تفشي الجائحة، في وقت أثارت مذبحة (أتلانتا) في مارس الماضي موجة من الخوف والسخط.

وفي 16 مارس الماضي، أطلق روبرت آرون لونج، (21 عاما) النار في 3 مؤسسات آسيوية في أتلانتا ومناطق محيطة بها، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 نساء من أصول آسيوية.

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية على النص أمس بـ364 مقابل 62 صوتا، بعد موافقة عليه بشبه إجماع في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي.

وقالت رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي: "هناك متاجر تعرضت لتخريب وتمت مهاجمة أشخاص عجائز، وهناك عائلات تعيش في خوف ومئات الوقائع الأخرى التي لم يتم إحصاؤها وبقيت في الظل".

وأضافت: "منذ مارس 2020، عندما ضربت الجائحة بشدة الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن أكثر من 6600 حادثة تمييز وعنف ضد أمريكيين ينحدرون من آسيا، وجزر المحيط الهادئ، في جميع الولايات المتحدة الـ50".

هذا المحتوى من

الكونجرس الأمريكي حماية الأمريكيين من أصول آسيوية العنصرية فيروس كورونا

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