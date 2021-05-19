متحف اللوفر يفتح أبوابه أمام الزائرين مع تطبيق قواعد صحية جديدة

باريس - أ ش أ

أعاد متحف اللوفر في باريس، فتح أبوابه صباح اليوم الأربعاء، مع تطبيق قواعد صحية جديدة ضد كوفيد-19، معلنة تعديل أسلوب الجولات داخله، والحجز على موقعه الإلكتروني.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية- الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا تدخل مرحلة جديدة من رفع القيود بشكل جزئي؛ بعدما تراجع تفشي الفيروس وإعادة فتح الباحات الخارجية للمطاعم والحانات والمحلات التجارية والعديد من الأماكن الثقافية.

يذكر أنه بعد مرور ستة أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بامكان الفرنسيين اعتبارا من اليوم الأربعاء الذهاب إلى المطاعم والمقاهي والحانات من جديد، لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50% من قدرتها الاستيعابية وجلوس ستة أشخاص فقط على الطاولة نفسها.

يشار إليه أنه فرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من يونيو المقبل لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية، فيما سمح مجددا لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى، كما تم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين؛ ليبدأ عند الساعة الـ 9 مساء وينتهي عند السادسة صباحا.