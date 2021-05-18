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وسائل إعلام إسرائيلية: مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الخميس المقبل

09:48 م الثلاثاء 18 مايو 2021
وسائل إعلام إسرائيلية: مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الخميس المقبل

قصف ابراج غزة

وكالات

نقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية مساء الثلاثاء، عن القناة الثانية العبرية قولها، إن مصر قدمت مقترحًا لوقف إطلاق النار يبدأ في الساعة السادسة صباح الخميس المقبل، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية وافقت على الاقتراح فيما لم ترد بعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتبذل مصر جهودًا من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، فيما يواصل العدوان الإسرائيلية غاراته على قطاع غزة لليوم التاسع علر التوالي، وترد فصائل المقاومة بإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة وعددًا من المدن في الأراضي المحتلة.

وقف اطلاق النار مصر قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي

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