باكستان تعلن إرسال مساعدات إغاثية طبية إلى الشعب الفلسطيني

باكستان - (أ ش أ)

أعلن وزير الإعلام الباكستاني تشودري فؤاد حسين، أن بلاده قررت إرسال مساعدات إغاثية طبية إلى فلسطين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال حسين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية- إن القرار بهذا الصدد تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش الوضع السائد في فلسطين، وأعرب عن القلق البالغ إزاء حالة الفلسطينيين، منوها بأن مجموعة من وزراء الخارجية لمختلف الدول الإسلامية سيشاركون في الجلسة الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد لمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين إثر استمرار الغارات الإسرائيلية في غزة.