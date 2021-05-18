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مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه للسلطة الانتقالية في ليبيا

06:05 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه للسلطة الانتقالية في ليبيا

الاتحاد الأفريقي

الجزائر - (د ب أ)

أعرب اليوم الثلاثاء، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي عن دعم الإتحاد لمجهودات السلطات الليبية الانتقالية والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي الهام المزمع تنفيذه في 24 ديسمبر 2021، بشكل يسمح للشعب الليبي بطي صفحة الانقسامات وبناء مؤسسات قوية و ديمقراطية مبنية على الوحدة الترابية و تضع حد للتدخلات الأجنبية.

ووفقا لبيان الخارجية الجزائرية، أكد المجلس خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، على ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام الصارم بحضر تدفق الأسلحة نحو ليبيا.

كما تباحث المشاركون حول سبل مرافقة الإتحاد الإفريقي لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا وتهيئة الأرضية المواتية والظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مع مشاركة كل القوى الحية في المجتمع الليبي.

كان بوقدوم قد دعا في كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى الحاجة إلى "مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا"، مؤكدا أن " الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي".

وشدد بوقدوم على ضرورة "توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها"، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.

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