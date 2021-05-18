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إسرائيل تقول إنها استهدفت منازل لقادة حماس في غزة

01:42 م الثلاثاء 18 مايو 2021
إسرائيل تقول إنها استهدفت منازل لقادة حماس في غزة

قصف غزة

غزة- (بي بي سي):

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه لـ12 منزلا قال إنها لقادة بحركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن تلك المنازل كانت تستخدم كمراكز للقيادة وشن عمليات هجومية.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ ذلك على مدار يوم أمس الإثنين وإن ثلاثة بين المنازل المستهدفة قد تعرضت للقصف صباح الثلاثاء وهي لنائب قائد اللواء الشمالي في غزة وقائد سرية في خان يونس وقائد سرية أخرى حسبما أفادت به التقارير.

يأتي ذلك غداة مقتل القائد الميداني في حركة الجهاد الإسلامي حسام أبوهربيد وآخرين في غارة جوية إسرائيلية على القطاع مع دخول القتال أسبوعه الثاني.

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قصف غزة العدوان الاسرائيلي حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي القدس

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