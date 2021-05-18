تايوان تعلن إغلاق جميع المدارس لمدة 10 أيام بسبب ارتفاع إصابات كورونا

تايبيه - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التايوانية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والمراكز التعليمية لمدة 10 أيام بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إنه "بسبب رفع مستويات التحذير من فيروس كورونا، ومن أجل تقليل مخاطر الإصابة في التجمعات، فإنه سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال والمرافق التعليمية بدءا من غد الأربعاء 19 مايو وحتى 28 من الشهر الجاري.