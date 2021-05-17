وزير خارجية دولة الاحتلال يبلغ نظيره الأمريكي باستمرار العمليات في غزة

واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تأييده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وذلك في مكالمة أجراها معه مساء اليوم الاثنين، وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جابي أشكنازي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أشكنازي قوله، لقد أخبرته أننا سنواصل العمل العسكري على غزة حتى عودة السلام إلى المجتمعات الإسرائيلية في جنوب ووسط البلاد.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يدين حماس، التي زعم أنها تستخدم سكان غزة بأكملهم كدروع بشرية.