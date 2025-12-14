بسبب استمرار هجمات كمبوديا.. تايلاند توسع نطاق حظر التجوال

(د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع التايلاندية أن كمبوديا واصلت هجماتها على مناطق حدودية لتايلاند، الأمر الذي دفعها إلى الرد وتوسيع نطاق حظر التجوال في الأقاليم الحدودية.

وقال الأدميرال سوراسانت كونجسيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع صباح اليوم الأحد إن تايلاند نفذت عملياتها الانتقامية، طبقا لقواعد الاشتباك المعترف بها دوليا والممارسات الدولية، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم الأحد.

وأضاف أنه في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا، استأنفت كمبوديا هجماتها على طول حدودها مع شمال شرق وشرق تايلاند، لم توقف كمبوديا إطلاق النار كما زعمت.

وتابع سوراسانت أن البحرية الملكية التايلاندية ستفرض حظرا للتجوال في أربع مناطق في إقليم ترات من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، والمناطق هي خلونج ياي وبو راي وخاو سامينج وموانج، وكان حظر التجوال قد فرض في وقت سابق في أربع مناطق بإقليم سان كايو في الشرق.