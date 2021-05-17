العاهل الأردني لـ"جوتيريش": ممارسات الاحتلال الاستفزازية بحق الفلسطينيين قادت للتصعيد

عمان - (د ب أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر، والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أنه لا بديل عن الحل السياسي الذي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت العاهل الأردني إلى تحذيراته المتواصلة من مغبة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وخاصة ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومحاولات التهجير غير القانوني لأهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم.

كما أكد الملك عبد الله أنه لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشددا على مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنب تكرارها، وكذلك وقف العدوان على غزة، والعمل على دفع عملية السلام.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كان جوتيريش قد طالب في اجتماع لمجلس الأمن أمس الأحد لبحث التصعيد في الشرق الأوسط بوقف فوري لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.