روسيا: "تويتر" ليس معرضًا حاليًا لخطر الحجب في البلاد

موسكو - (د ب أ)

قررت هيئة مراقبة الإنترنت الروسية (روسكومنادزور) اليوم الاثنين، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لم يعد معرضا لخطر الحجب في روسيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد أن كانت منحت منصة التواصل الاجتماعي مهلة حتى منتصف مايو الجاري لإزالة محتوى محظور.

وحتى الآن، تم حذف نحو 91 في المئة من المحتوى غير المصرح به، حسبما ذكرت الهيئة. ولا تزال هناك 4100 تغريدة تحتاج إلى حذف، وعلى سبيل المثال، التغريدات التي تدعو القاصرين إلى الانتحار.

ومع ذلك، قالت الهيئة إن خفض سرعة نقل البيانات المفروض على تويتر سيظل ساريا على الهواتف الذكية.

وأصبح قانون في روسيا نافذا منذ عدة أسابيع يلزم مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي بالبحث عن المعلومات المحظورة وحذفها. ويتضمن المحتوى المحظور الدعوات لتنظيم احتجاجات غير مصرح بها.

وفي أعقاب المظاهرات التي نظمت لصالح خصم الكرملين المسجون أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا العام، تم توقيع غرامة باهظة على "تويتر" مؤخرًا.

ويرى المنتقدون أن هذه التحركات محاولة لتقييد الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت.