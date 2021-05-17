ميركل تؤكد لنتنياهو "دعمها الراسخ" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

تل أبيب- (د ب أ):

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفقا للصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع فيسبوك، فقد أكدت ميركل "دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت الصفحة أن "رئيس الوزراء شكر المستشارة على تحرك حكومتها ضد جهات معادية للسامية في ألمانيا".

وشدد على أن "حماس ترتكب جريمتي حرب بآن واحد، حيث تطلق الصواريخ من بين السكان المدنيين وتستخدم سكان غزة كدروع بشرية".

وأكدت الحكومة الألمانية اليوم أن "إرهاب القصف الصاروخي يعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت :"إرهاب حماس الصاروخي ضد المدن الإسرائيلية، حيث يموت مواطنو إسرائيل - وهم بالمناسبة عرب ويهود من مواطني إسرائيل - أعطى إسرائيل الحق في حماية مواطنيها والتصرف دفاعا عن النفس".