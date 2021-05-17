الهند تعزز التطعيم ضد كورونا لمنع موجة أخرى من الوباء

نيودلهي -(د ب أ):

شش قال بيجيانت باندا، نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند إن بلاده عززت التطعيم لسكانها البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة موجة ثالثة من وباء كورونا.

وقال زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، المعروف باسم جاي باندا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج آسيا اليوم الاثنين: "أكبر رهان لدينا بالطبع هو توسيع نطاق عملية التطعيم بشكل كبير... بحلول نهاية العام، نأمل أن يتم تطعيم غالبية الهنود".

وتواجه الهند أسوأ تفش لوباء كورونا في العالم، مع نفاد الأسرّة وإمدادات الأكسجين في المستشفيات، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه محارق الجثث مكتظة. وحذر المستشار العلمي الرئيسي للحكومة كيه. فيجاي راجافان من موجة ثالثة مع استمرار تحور الفيروس.

وقال باندا لتليفزيون بلومبرج إن البلاد تعمل على زيادة عدد الأسرَّة ومعدات الرعاية الحرجة في المستشفيات، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي وإمدادات الأكسجين. وقال إنه يجري تكثيف إنتاج اللقاحات، مضيفا أن البلاد قد لا تحتاج إلى إغلاق شامل على عكس العام الماضي.