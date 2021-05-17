كورونا في الهند: إلقاء جثث المتوفين في النهر عوضًا عن حرقها

وكالات:

تمددت مضاعفات جائحة كورونا من المدن الكبيرة إلى القرى في الهند، وباتت جثث المتوفين بالوباء ترمى في النهر، عوضا عن حرقها.

زادت تكلفة مراسم حرق الجثث في الهند إلى الضعفين، والفقراء الذين لا تتوفر لديهم مثل هذه التكلفة يرسلون ببساطة جثث من ماتوا بسبب فيروس كورونا لتطفو على طول مياه نهر الغانج. ولجمع الجثث، قامت السلطات الهندية بسد النهر بالشباك" لاصطياد هذه الجثث ورفعها من النهر.