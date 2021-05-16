وزيرا خارجية امريكا وقطر يبحثان استعادة الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

11:50 م الأحد 16 مايو 2021
وزيرا خارجية امريكا وقطر يبحثان استعادة الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

انتوني بلينكن

واشنطن - (د ب ا):

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الأحد هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعادة الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب البيان، ناقش الوزيران الأمريكي والقطري الجهود المبذولة لإعادة الهدوء إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة في ظل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين.

وذكر البيان إن بلينكن سلط الضوء على أهمية الشراكة القوية مع قطر ،وشكر الوزير القطري على دور الدوحة في دفع عجلة السلام والأمن في المنطقة.

انتوني بلينكن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الأمريكي واشنطن فلسطين القدس إسرائيل

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