جيش الاحتلال الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أطلقت 3100 صاروخ من غزة
تل أبيب - (د ب أ)
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت حوالي 3100 صاروخ على إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.
وزعم جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد أن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 1210 صواريخ منها. ولم يصل نحو 450 صاروخًا من الصواريخ التي أطلقت إلى إسرائيل وسقطت في المنطقة الساحلية.
وتستخدم منظومة القبة الحديدية الرادار للكشف عن المقذوفات التي تقترب وتطلق صاروخًا اعتراضيًا لتدمير قذيفة معادية في الهواء قبل أن تصل إلى هدف ما.
وذكرت تقارير إعلامية أن نشر صاروخ اعتراضي يكلف ما يعادل حوالي 80 ألف دولار .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
244520
عدد المصابين
-
180577
عدد المتعافين
-
14269
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
163142091
عدد المصابين
-
141433932
عدد المتعافين
-
3382455
عدد الوفيات
إعلان