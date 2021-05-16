جيش الاحتلال الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أطلقت 3100 صاروخ من غزة

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت حوالي 3100 صاروخ على إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي.

وزعم جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد أن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 1210 صواريخ منها. ولم يصل نحو 450 صاروخًا من الصواريخ التي أطلقت إلى إسرائيل وسقطت في المنطقة الساحلية.

وتستخدم منظومة القبة الحديدية الرادار للكشف عن المقذوفات التي تقترب وتطلق صاروخًا اعتراضيًا لتدمير قذيفة معادية في الهواء قبل أن تصل إلى هدف ما.

وذكرت تقارير إعلامية أن نشر صاروخ اعتراضي يكلف ما يعادل حوالي 80 ألف دولار .