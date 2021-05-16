المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي يقرر استمرار العمليات في غزة

09:51 م الأحد 16 مايو 2021
المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي يقرر استمرار العمليات في غزة

اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين

وكالات

قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت "العربية".

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا وصفته صحف غربية بأنه "الأعنف منذ الحرب على غزة في 2014"، بعدما شنت دولة الاحتلال عدوان عسكري واسع النطاق على القطاع، استهدف مبانٍ ومنشآت فلسطينية وأدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ومنذ أكثر من شهر مضى، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخطط استيطاني جديد، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد زعمه عدم أحقية بعض العائلات الفلسطينية بتملك المنازل القاطنة فيها بالأساس.

الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين منطقة الشيخ جراح

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